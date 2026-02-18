Roma assalto a Tzolakis | Massara sfida Juventus e Napoli per il gioiello dell’Olympiacos

L’AS Roma ha fatto un’offerta per Kostantinos Tzolakis dopo aver visto il portiere greco in azione contro la Juventus. La causa della proposta è la volontà di rafforzare la linea difensiva e assicurarsi un sostituto affidabile tra i pali. Il club romano ha inviato un’offerta concreta, ma anche il Napoli e la Juventus sono interessate al giovane talento dell’Olympiacos. La trattativa resta aperta e il giocatore potrebbe presto lasciare la Grecia. La decisione finale dipenderà dalle prossime settimane.

L' AS Roma piomba con decisione su Kostantinos Tzolakis per blindare la porta in vista della prossima stagione agonistica. Il Direttore Sportivo Massara ha individuato nel talento classe 2002 dell' Olympiacos il profilo ideale da affiancare a Svilar, alzando l'asticella della competitività nel roster a disposizione di Gasperini. L'operazione per l'estremo difensore greco, protagonista di una crescita esponenziale in campo internazionale, si attesta su una valutazione di mercato di circa 20 milioni di euro. I giallorossi accelerano per anticipare la folta concorrenza interna rappresentata da Juventus e Napoli, entrambe vigili sull'evolversi della situazione contrattuale del portiere.