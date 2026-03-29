Roma anarchici commemorano le due vittime dell' esplosione del casolare | 91 fermi preventivi

A Roma, un gruppo di anarchici ha organizzato una commemorazione per le due persone decedute nell'esplosione di un casolare. Nel corso delle operazioni, le forze dell'ordine hanno fermato preventivamente 91 individui, considerati pericolosi e sospetti. Le autorità hanno condotto le persone in questura per approfondimenti e verifiche, senza ulteriori dettagli sui reati o l'identità degli arrestati.

Sono 91 le persone, "ritenute pericolose e sospette", che la polizia ha condotto in questura per accertamenti dopo aver partecipato alla manifestazione anarchica non autorizzata al Parco degli Acquedotti, in commemorazione di Sara Ardizzone e Alessandro Mercogliano, morti nell'esplosione del 19 marzo mentre stavano preparando un ordigno. La commemorazione e i fogli di via Le persone sono state portate negli uffici della polizia per il fotosegnalamento e sono stati destinatari di fogli di via obbligatori, essendo che molti erano arrivati a Roma da diverse province italiane. I gruppi anarchici erano stati prima bloccati dal contingente del reparto a cavallo della polizia. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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