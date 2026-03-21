Nella notte tra giovedì e venerdì, un casolare nel Parco degli Acquedotti a Roma è stato distrutto da un’esplosione. Due militanti anarchici sono rimasti feriti nell’incidente. Le forze dell’ordine stanno indagando, ipotizzando che i due preparassero una bomba al momento dell’esplosione. La zona è stata immediatamente messa sotto osservazione.

Due militanti anarchici sono le vittime dell’esplosione che nella notte tra giovedì e venerdì ha distrutto un casolare nel Parco degli Acquedotti, a Roma. Si tratta di Sara Ardizzone, trentaseienne romana, e Alessandro Mercogliano, originario di Nola in provincia di Napoli. Entrambi erano ritenuti vicini all’area anarchica legata ad Alfredo Cospito (la Fai-Fri) e, secondo le prime ipotesi investigative, potrebbero essere rimasti uccisi mentre stavano maneggiando o assemblando una bomba ad alto potenziale all’interno dell’edificio abbandonato. Il luogo della deflagrazione, conosciuto come Casale del Sellaretto e situato in via delle Capannelle, è ora al centro di accertamenti da parte della procura capitolina. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Roma, due anarchici vittime dell’esplosione di un casolare: si ipotizza preparassero una bomba

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