Esplosione del casolare abbandonato a Roma le due vittime sono legate al mondo anarchico

Due persone, un uomo e una donna, sono state trovate senza vita dopo l’esplosione di un casolare abbandonato nel Parco degli Acquedotti a Roma. I vigili del fuoco sono intervenuti sulla scena per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Il casolare, spesso usato come rifugio da persone senza fissa dimora, è stato pesantemente danneggiato dall’incendio. Le vittime sono legate al mondo anarchico.

AGI - I vigili del fuoco del Comando di Roma sono intervenuti nel Parco degli Acquedotti, zona Capannelle, per il crollo di un casolare abbandonato, utilizzato a volte come riparo da senza fissa dimora: rinvenuti i corpi privi di vita di due persone, un uomo e una donna. Sono in corso operazioni per escludere l'eventuale presenza di ulteriori persone coinvolte, anche con unità cinofile e Usar per la ricerca e soccorso tra le macerie. Tatuaggi sul corpo di entrambe le vittime. Parte da qui il tentativo di identificazione da parte della polizia di Stato intervenuta sul posto insieme alla Polizia Scientifica e ai vigili del fuoco. Uno dei due corpi risulta inoltre mutilato di un arto superiore. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Esplosione del casolare abbandonato a Roma, le due vittime sono legate al mondo anarchico Articoli correlati Crollo di un casolare a Roma: due le vittime, indagini in corsoABBONATI A DAYITALIANEWS Ipotesi sul crollo Due persone hanno perso la vita nel crollo di un casolare abbandonato situato all’interno del Parco degli... Crolla un casolare abbandonato nel Parco degli Acquedotti, a Roma: morte almeno due persone senza fissa dimoraOggi, venerdì 20 marzo, sono morte due persone a causa del crollo di un casolare nel Parco degli Acquedotti, zona Capannelle, a Roma. Tutti gli aggiornamenti su Esplosione del casolare abbandonato a... Argomenti discussi: Casolare sventrato da un'esplosione all'alba, il corpo di un uomo trovato tra le macerie. Roma, esplosione al Parco degli Acquedotti: crolla il tetto del casolare del Sellaretto, due vittimeUn boato, poi il crollo. Due persone hanno perso la vita a Roma nel cedimento del tetto di un casolare abbandonato nel Parco degli Acquedotti. L'allarme è scattato nella mattinata di oggi, 20 marzo; q ... tag24.it Esplosione al parco degli Acquedotti: crolla il tetto di un casolare. Due mortiLe vittime, non ancora identificate, sono un uomo e una donna. L'intervento in via della Capannelle. Sul posto vigili del fuoco, scientifica e polizia locale ... romatoday.it