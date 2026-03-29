Roma | 300 mila a corteo No kings Italia per organizzatori cori contro guerre e governo

A Roma si è svolto oggi un corteo organizzato dal movimento No kings Italia, con circa 300 mila partecipanti secondo gli organizzatori. Durante la manifestazione sono stati scanditi cori contro le guerre nel mondo e contro il governo italiano. La protesta si è svolta senza incidenti e ha visto la partecipazione di un vasto numero di persone.

Cori e slogan contro le guerre nel mondo e contro il governo italiano hanno risuonato oggi a Roma, dove, secondo gli organizzatori del movimento No kings Italia, hanno partecipato circa 300 mila persone. La manifestazione ha visto un forte dispiegamento delle forze dell’ordine, con circa mille unità mobilitate per garantire la sicurezza durante l’evento. Su viale Manzoni, due attiviste, indossando kefiah, hanno acceso un fumogeno e dato fuoco a due cartelli bianchi che riportavano le bandiere nazionali; su quello di Israele era visibile la scritta “Genocidio”. All’altezza di piazza Santa Maria Maggiore, un gruppo di dimostranti ha esibito le... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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