Una mobilitazione di due giorni contro guerra, riarmo e quella che gli organizzatori definiscono una deriva autoritaria. A Roma la coda della protesta va in scena con il corteo nazionale del movimento “No Kings Italia” ed eventi analoghi organizzati in contemporanea anche in altre città europee e negli Stati Uniti. Secondo gli organizzatori, i partecipanti al corteo in sfilata per le strade della Capitale sarebbero stati circa 300mila, mentre fonti delle forze dell’ordine stimano una presenza molto inferiore, intorno alle 25mila persone. Al corteo, partito da piazza della Repubblica, ha attraversato il centro della Capitale, con gruppi provenienti da tutta Italia, associazioni, collettivi e cittadini hanno sfilato con striscioni, cartelli e bandiere. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Corteo "No Kings" a Roma: "Siamo 300 mila". Striscioni di protesta contro Meloni, La Russa e Nordio

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