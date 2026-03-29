Rocchetta e Valle del Fonno Gualdo spera nella soluzione

Da oltre un anno e mezzo, dal 25 settembre 2024, le vie della Rocchetta e della Valle del Fonno a Gualdo Tadino sono chiuse al pubblico con un’ordinanza comunale, la numero 131, firmata dal sindaco. La decisione è stata presa per motivi di sicurezza pubblica, impedendo l’accesso sia veicolare che pedonale alle aree interessate. La chiusura rimane in vigore senza indicazioni di riapertura ufficiale.

GUALDO TADINO – La via della Rocchetta e la Valle del Fonno restano inaccessibili. Da ben 18 mesi: dal 25 settembre del 2024 è in vigore un’ordinanza del sindaco, la 131, che vieta l’accesso anche pedonale per la "salvaguardia della pubblica incolumità". Le sbarre poste a qualche metro di distanza dalle fontanelle di valle (nella foto) continuano ad impedire anche di attingere la pregevole acqua minerale. Una "ferita" storica per i gualdesi, che da sempre, sino ai tempi dell’alluvione del 2013, potevano accedere liberamente anche alle fonti a monte. Fu una decisione forte, finalizzata a sbloccare una situazione di stallo ultradecennale, tra un ginepraio di atti giuridici di enti diversi, con "poco coraggio e troppa burocrazia"- come da affermazione del sindaco Massimiliano Presciutti – che firmò quella "storica" ordinanza. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rocchetta e Valle del Fonno. Gualdo spera nella soluzione Articoli correlati Accorpamento degli Istituti Scolastici nella Valle del Calore: Proposta dei Comuni dell’Unione della Valle del FasanellaRecentemente, i sindaci dei sei comuni che compongono l’Unione dei Comuni della Valle del Fasanella—Aquara, Bellosguardo, Corleto Monforte, Ottati,... Etna, attiva colata nella Valle del Bove: boati nella zona sommitale e tremore vulcanico in aumentoE’ ancora attivo il campo lavico nella Valle del Bove dell’Etna con il fronte più avanzato che permane a quota di circa 1. Tutto quello che riguarda Rocchetta e Valle del Fonno Gualdo... Argomenti discussi: Rocchetta e Valle del Fonno. Gualdo spera nella soluzione. Gualdo Tadino, accordo per l’area della Rocchetta e della Valle del FonnoL’Assessore Regionale all’Ambiente Thomas De Luca ha annunciato, rispondendo in Assemblea Legislativa ad un’interrogazione del Consigliere Romizi, di aver raggiunto un accordo di massima per il ... ilmessaggero.it De Luca, accordo per restituire alla comunità Valle del FonnoL'assessore regionale Thomas De Luca ha annunciato che è stato raggiunto un accordo di massima tra le parti in campo per restituire alla comunità gualdese la Valle del Fonno. Lo ha fatto rispondendo ... ansa.it