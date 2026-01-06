Etna attiva colata nella Valle del Bove | boati nella zona sommitale e tremore vulcanico in aumento
L’Etna continua a mostrare attività nel suo campo lavico nella Valle del Bove, con il fronte più avanzato che si mantiene a circa 1.000 metri di quota. Sono stati rilevati boati nella zona sommitale e un aumento del tremore vulcanico, segnali di un’attività ancora in corso. La situazione rimane monitorata dalle autorità, senza per ora provocare evacuazioni o misure di emergenza.
E’ ancora attivo il campo lavico nella Valle del Bove dell’Etna con il fronte più avanzato che permane a quota di circa 1.360 metri sul livello del mare. Più a monte, tra 1.600 e 1.400 metri di quota, si osservano ulteriori flussi in sovrapposizione. Il tremore vulcanico, che segnala l'energia di risalita del magma nei condotti interni dell’Etna, ha raggiunto i valori alti. A causa dell’intensa. 🔗 Leggi su Feedpress.me
