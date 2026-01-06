Etna attiva colata nella Valle del Bove | boati nella zona sommitale e tremore vulcanico in aumento

Da feedpress.me 6 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Etna continua a mostrare attività nel suo campo lavico nella Valle del Bove, con il fronte più avanzato che si mantiene a circa 1.000 metri di quota. Sono stati rilevati boati nella zona sommitale e un aumento del tremore vulcanico, segnali di un’attività ancora in corso. La situazione rimane monitorata dalle autorità, senza per ora provocare evacuazioni o misure di emergenza.

E’ ancora attivo il campo lavico nella Valle del Bove dell’Etna con il fronte più avanzato che permane a quota di circa 1.360 metri sul livello del mare. Più a monte, tra 1.600 e 1.400 metri di quota, si osservano ulteriori flussi in sovrapposizione. Il tremore vulcanico, che segnala l'energia di risalita del magma nei condotti interni dell’Etna, ha raggiunto i valori alti. A causa dell’intensa. 🔗 Leggi su Feedpress.me

etna attiva colata nella valle del bove boati nella zona sommitale e tremore vulcanico in aumento

© Feedpress.me - Etna, attiva colata nella Valle del Bove: boati nella zona sommitale e tremore vulcanico in aumento

Leggi anche: Etna, colata nella Valle del Bove

Leggi anche: Etna, attività effusiva con colata nella desertica Valle del Bove

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Etna, flusso lavico ancora alimentato nella Valle del Bove: fronte a quota 1.360 metri; Etna, ancora attiva colata lavica, prodotta da una attività effusiva nella Valle del Bove; Etna, colata nella Valle del Bove; Etna, eruzione e colata di lava: allerta gialla, le news di oggi.

etna attiva colata valleEtna: attiva colata nella Valle del Bove, tremore vulcanico in aumento - E' ancora attivo il campo lavico nella Valle del Bove dell'Etna con il fronte più avanzato che permane a quota di circa 1. ansa.it

etna attiva colata valleEtna, nuova colata: la lava scende verso quota 1.580 metri, monitorata dall’Ingv - Prosegue l’attività effusiva dell’Etna nella Valle del Bove. corrieretneo.it

etna attiva colata valleEtna, la lava avanza lentamente nella Valle del Bove: fronte a 1360 metri - L’INGV conferma che la colata lavica nella Valle del Bove dell’Etna è ancora attiva. corrieretneo.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.