Decreto Sicurezza e Governo Meloni | la repressione del dissenso tra carcere e multe
Il decreto Sicurezza del Governo Meloni rappresenta un passo verso un approccio più rigoroso in materia di ordine pubblico. Con misure che includono multe, perquisizioni e arresti, il provvedimento mira a rafforzare il controllo, ma solleva anche questioni sul bilanciamento tra sicurezza e diritti civili. Questa linea dura si inserisce in un quadro più ampio di interventi, come il decreto Rave, che evidenziano una tendenza alla repressione del dissenso e delle manifestazioni di protesta.
Dal decreto Rave al nuovo Ddl Sicurezza: l'escalation della linea dura del Governo Meloni. Fermi di 12 ore, perquisizione, multe e arresti. La deriva ungherese dell'Italia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Protesta pacifica a Brescia, la Questura espelle 5 attivisti di Extinction Rebellion: “È una repressione del dissenso”
Leggi anche: Manovra, si cambia ancora: nuovo emendamento in commissione e stop al decreto. Vertice di governo tra Meloni, vicepremier e Giorgetti
La nuova stretta del governo su dissenso e immigrazione; Pacchetto sicurezza, dai rimpatri alle norme «anti maranza»: novità e strette in un decreto e un ddl; Italia, stato di polizia. Il nuovo pacchetto Sicurezza trasforma il dissenso in un problema di ordine pubblico; Lo chiamavano “decreto sicurezza”.
Guerra alle baby gang, pugno duro nelle manifestazioni ed espulsioni più facili: cosa c'è nel nuovo decreto sicurezza - Si tratta di quaranta articoli, con particolare attenzione alla delinquenza minorile e all'immigrazione. today.it
Decreto sicurezza 2026, cosa prevede la prima bozza - Per quanto riguarda le manifestazioni, il decreto sicurezza 2026 vorrebbe introdurre la possibilità per le forze dell’ordine di trattenere, per non oltre 12 ore, i manifestanti sospettati “di ... novella2000.it
Dietro le mosse di Piantedosi c'è Meloni che chiede misure e presenza - La premier ha rivendicato il lavoro svolto finora dall’esecutivo, ma ha ammesso che sulla sicurezza occorre fare di più. ilfoglio.it
Dritto e rovescio. . "Le iniziative del ministro Piantedosi annunciate ieri sono eccellenti!" Daniele Capezzone a #drittoerovescio sul nuovo decreto sicurezza facebook
Al lavoro per un nuovo Decreto Sicurezza. Legalità e protezione dei cittadini non sono slogan, ma impegni concreti. x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.