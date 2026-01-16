Decreto Sicurezza e Governo Meloni | la repressione del dissenso tra carcere e multe

Il decreto Sicurezza del Governo Meloni rappresenta un passo verso un approccio più rigoroso in materia di ordine pubblico. Con misure che includono multe, perquisizioni e arresti, il provvedimento mira a rafforzare il controllo, ma solleva anche questioni sul bilanciamento tra sicurezza e diritti civili. Questa linea dura si inserisce in un quadro più ampio di interventi, come il decreto Rave, che evidenziano una tendenza alla repressione del dissenso e delle manifestazioni di protesta.

Decreto sicurezza 2026, cosa prevede la prima bozza - Per quanto riguarda le manifestazioni, il decreto sicurezza 2026 vorrebbe introdurre la possibilità per le forze dell’ordine di trattenere, per non oltre 12 ore, i manifestanti sospettati “di ... novella2000.it

Dietro le mosse di Piantedosi c'è Meloni che chiede misure e presenza - La premier ha rivendicato il lavoro svolto finora dall’esecutivo, ma ha ammesso che sulla sicurezza occorre fare di più. ilfoglio.it

Dritto e rovescio. . "Le iniziative del ministro Piantedosi annunciate ieri sono eccellenti!" Daniele Capezzone a #drittoerovescio sul nuovo decreto sicurezza facebook

Al lavoro per un nuovo Decreto Sicurezza. Legalità e protezione dei cittadini non sono slogan, ma impegni concreti. x.com

