Svolta nelle indagini sulle tre suore trucidate in Burundi | arrestato un 50enne a Parma

Un uomo di 50 anni è stato fermato a Parma nel corso delle indagini sulle tre suore italiane uccise nel 2014 a Bujumbura. L’arresto avviene in un momento di approfondimenti su quella vicenda, senza che siano ancora state divulgate tutte le ragioni che hanno portato all’intervento delle forze dell’ordine. La notizia si inserisce in un quadro di indagini più ampio e in evoluzione.

I carabinieri di Parma hanno arrestato un uomo coinvolto nell’uccisione delle tre missionarie saveriane italiane brutalmente assassinate nel 2014 a Bujumbura, in Burundi. Suor Olga Raschietti (83 anni), suor Lucia Pulici (75 anni) e suor Bernardetta Boggian (79 anni) vennero aggredite e uccise nel corso di due diversi assalti alla loro missione nel convento dove erano impegnate da sette anni. Suor Olga Raschietti e suor Lucia Pulici furono uccise nel pomeriggio del 7 settembre 2014. L’assassino le sgozzò e poi si accanì sul cadavere di una di loro, colpendone ripetutamente il viso con una pietra. La terza vittima, suor Bernardetta Boggian, fu invece uccisa nella notte tra il 7 e l’8 settembre. 🔗 Leggi su Open.online

