Dopo dodici anni, è stato arrestato un sospettato ritenuto coinvolto nell’omicidio di alcune suore italiane in Burundi. Le indagini hanno portato alla luce un possibile collegamento con le forze di polizia segreta del paese. La notizia segna un passo importante nell’identificazione di chi possa aver avuto un ruolo nella tragedia, mentre le autorità continuano a seguire le piste aperte.

Secondo la Procura di Parma, il triplice omicidio è maturato negli ambienti della polizia segreta locale. La «mente» sarebbe un cooperante africano di un’associazione che incassava fondi dall’Emilia-Romagna. Per due volte il fascicolo era finito in archivio. Per due volte l’assenza di giurisdizione italiana aveva pesato più del sangue di tre suore assassinate. Dodici anni dopo, i carabinieri del Comando provinciale di Parma, su mandato del gip (e dopo aver ottenuto il via libera del Guardasigilli Carlo Nordio ), hanno bussato alla porta di Guillaume Harushimana, 50 anni, originario del Burundi, tra i responsabili del Centre Jeunes Kamenge, un grande centro giovanile che vanta anche collaborazioni italiane e che opera nella città di Bujumbura. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Suore italiane trucidate in Burundi. Dopo 12 anni arrestato «l’istigatore»

Tre suore italiane uccise in Burundi, arrestato a Parma un uomo dopo 12 anniL'uomo finito in carcere si chiama Guillaume Harushimana e, stando a quanto disposto dal gip che ha accolto le richieste della procura, è coinvolto...

Svolta nelle indagini sulle tre suore trucidate in Burundi: arrestato un 50enne a ParmaI carabinieri di Parma hanno arrestato un uomo coinvolto nell’uccisione delle tre missionarie saveriane italiane brutalmente assassinate nel 2014 a...

Discussioni sull' argomento Suore italiane uccise in Burundi nel 2014, arrestato il presunto omicida; Suore italiane uccise in Burundi nel 2014, arrestato il presunto omicida; Board of peace, Meloni a Sky Tg24: fondamentale esserci; Lotto a Sant’Antonio Abate: centrato un terno da 22.500 euro.

Suore italiane uccise in #Burundi nel 2014, arrestato un 50enne africano. Da tempo vive a #Parma, ha gestito una associazione. L'accusa di FdI: "Fondi pubblici da Comune e #RegioneEmiliaRomagna" facebook

Suore italiane uccise in #Burundi nel 2014, arrestato un 50enne africano. Da tempo vive a #Parma, ha gestito una associazione. L'accusa di FdI: "Fondi pubblici da Comune e #RegioneEmiliaRomagna" x.com