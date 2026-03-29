River Plate visione senza limiti | svelato il piano per un Monumental da 101 mila spettatori

È stato presentato un progetto di ampliamento dello stadio dell’Associazione sportiva, con l’obiettivo di aumentare la capienza fino a 101.000 spettatori. Il piano prevede modifiche alle strutture esistenti e nuove aree per i tifosi, senza modificare la posizione dell’impianto. La proposta è stata comunicata ufficialmente senza indicare tempi di realizzazione o costi previsti.

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