Nuovo stadio Flaminio Lotito | Sarà una visione e accoglierà 50 mila spettatori

"Non un progetto ma una visione'". È iniziata così la conferenza stampa di presentazione della SS Lazio per la ristrutturazione dello stadio Flaminio. ''La rifunzionalizzazione - ha spiegato il presidente Claudio Lotito - non riguarda soltanto la Lazio ma la città di Roma, la sua storia urbanistica e la sua capacità di guardare al futuro con responsabilità. Interveniamo in un contesto di grande valore storico e architettonico, nato con le Olimpiadi del 1960 e inserito nella pianificazione strategica della città''. Gli interventi sull'impianto avranno costeranno 480 milioni di euro, di cui 80 in autofinanziamento. 🔗 Leggi su Iltempo.it

