Nuovo stadio Flaminio Lotito | Sarà una visione e accoglierà 50 mila spettatori
Luca Lotito ha annunciato che il nuovo stadio Flaminio ospiterà fino a 50 mila spettatori, sottolineando che si tratta di una vera e propria visione, non solo di un progetto. Durante la conferenza stampa, ha spiegato che i lavori prevedono un'ampia riqualificazione dell’area e un miglioramento delle strutture esistenti. La decisione di rinnovare l’impianto nasce dalla necessità di creare un luogo più capiente e moderno per la squadra e i tifosi.
"Non un progetto ma una visione'". È iniziata così la conferenza stampa di presentazione della SS Lazio per la ristrutturazione dello stadio Flaminio. ''La rifunzionalizzazione - ha spiegato il presidente Claudio Lotito - non riguarda soltanto la Lazio ma la città di Roma, la sua storia urbanistica e la sua capacità di guardare al futuro con responsabilità. Interveniamo in un contesto di grande valore storico e architettonico, nato con le Olimpiadi del 1960 e inserito nella pianificazione strategica della città''. Gli interventi sull'impianto avranno costeranno 480 milioni di euro, di cui 80 in autofinanziamento. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Stadio Flaminio Lazio, è il giorno X: maxi-operazione da 480 milioni di euro e capienza fino a 50.570 spettatori! Nuova era che comincia oggi, tutti i dettagliOggi al Stadio Flaminio di Lazio si svolge un grande evento: è stato annunciato un investimento da 480 milioni di euro per rinnovare la struttura e aumentare la capienza fino a 50.
Flaminio Lazio, Lotito non ha dubbi: «Vogliamo rivoluzionare lo stadio Flaminio per la Lazio ma anche per la città di Roma»Luca Lotito ha annunciato che durante la pausa delle nazionali presenterà il progetto “Lazio 2032”, con l’obiettivo di rinnovare lo stadio Flaminio.
Stadio Flaminio Novita Cruciali per la Lazio
Lazio, nuovo stadio Flaminio: zero parcheggi, tante aree verdi e le scelte per Euro 2032La presentazione ufficiale del progetto di riqualificazione dello stadio Flaminio rappresenta un nuovo punto di partenza per la Lazio di Claudio Lotito. E non certo un punto d'arrivo. Con un occhio ag ... msn.com
Stadio Flaminio, la Lazio presenta il nuovo progettoLa SS Lazio ha presentato a Formello il progetto per la riqualificazione dello Stadio Flaminio, destinato a diventare la nuova casa biancoceleste. L’impianto, oggi in stato di abbandono, potrà ... rainews.it
Lotito svela il nuovo stadio Flaminio: sostenibile, verde e pronto per Euro 2032 ift.tt/sWGR3fb x.com
