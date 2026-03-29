Oggi si svolge per il quarto anno consecutivo il Memorial Giovanni Ranocchi, un evento che ricorda l’imprenditore di Pesaro scomparso nel 2020 a causa del Covid. La manifestazione coinvolge diverse squadre e atleti, che si sfidano in varie discipline sportive. L’iniziativa si tiene ogni anno nella stessa data per commemorare la memoria della figura imprenditoriale.

Per il quarto anno consecutivo oggi torna il Memorial Giovanni Ranocchi, in ricordo dell’imprenditore illuminato di Pesaro morto per il Covid nel 2020. L’evento è caratterizzato da una camminata ludico motoria di circa 6 km aperta a tutti. Il ritrovo è alle 9,30 a Gradara, davanti al Comune. Si parte alle 10. Il percorso consiste da Gradara alla Chiesa di San Michele Arcangelo e ritorno a Gradara. La partecipazione è ad offerta libera che sarà devoluta in beneficienza all’associazione InSuperAbily di Giulia di Jesi. Per chi arrivasse in auto il parcheggio dei Cipressi di Gradara è gratuito. Alla fine della camminata ci sarà un ristoro offerto a tutti i partecipanti a cui sarà regalato anche un cappellino in ricordo della bella mattinata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ritorna il ’Memorial Ranocchi’

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