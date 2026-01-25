Villa Selci si cambia Arianna Ranocchi è la nuova proprietaria

Villa Selci, situata in viale della Repubblica, ha recentemente cambiato gestione. Dopo aver appartenuto a Filippo Benelli e successivamente a Giancarlo Selci, la proprietà è ora affidata ad Arianna Ranocchi. Questo passaggio segna un nuovo capitolo per la storica residenza, mantenendo intatta la sua presenza nel territorio e rispettando la tradizione che la caratterizza.

La villa di Filippo Benelli, e poi di Giancarlo Selci, in viale della Repubblica, ha cambiato proprietà. L’ha acquistata dopo un anno di trattative Arianna Ranocchi, figlia di Giovanni, il fondatore del gruppo Teamsystem, l’uomo che ha dato poi vita al gruppo che portava il suo cognome. Società, la Ranocchi software, poi ceduta al gruppo Zucchetti ed ancora al centro di un ‘duello’ legale familiare che è ancora al di là dal concludersi. Una villa storica quella dei Benelli, che è stata al centro dei desideri di tanti. Uno degli ultimi ad andarla a vedere, prima che partisse la trattativa con la Ranocchi, è stato il campione del mondo di moto Gp, Pecco Bagnaia che poi ha ‘piegato’ verso la villa, a qualche decina di metri da viale della Repubblica, in viale Cesare Battisti, dove viveva l’erede di Giancarlo Morbidelli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

