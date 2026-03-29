Riti a Taranto | le sdanghe dell' Addolorata aggiudicate a 100mila euro Le altre statue

Centomila euro. Le "sdanghe" dell'Addolorata a Taranto sono state aggiudicate durante la gara tra confratelli nella chiesa San Domenico per l’Addolorata. Più tardi, ci sarà quella in Concattedrale per i Misteri e il pellegrinaggio del Giovedì Santo. Le sdanghe sono le lunghe assi in legno nero utilizzate dai confratelli della Parrocchia di San Domenico per trasportare a spalla il simulacro della Madonna durante la processione della Settimana Santa. Sono aggiudicate tramite una gara la Domenica delle Palme: per il 2025, la "sdanghe" principali furono aggiudicate per 40.200 euro, in calo rispetto al record di 113.000 euro del 2024. Gli altri simboli e statue dell'Addolorata Troccola processione Addolorata: 30. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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