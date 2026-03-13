A Ravenna, nei Giardini Speyer, un minimarket è stato fermato e le sue attività sospese subito dopo aver riscontrato gravi problemi igienico-sanitari durante un controllo congiunto. Durante l’operazione, sono stati sequestrati 86 chili di cibo e sono state comminate multe per un totale di 6.500 euro. La situazione ha portato a un intervento immediato delle autorità competenti.

Nel cuore di Ravenna, nei Giardini Speyer, un minimarket ha subito la sospensione immediata delle attività a causa di gravi irregolarità igienico-sanitarie emerse durante ispezioni congiunte. Le forze dell’ordine e gli enti di controllo hanno sequestrato 86 chilogrammi di prodotti surgelati non conformi e irrogato sanzioni amministrative per un totale di 6.500 euro verso l’esercente. L’intervento, svoltosi il 12 marzo 2026, ha coinvolto la Polizia di Stato, la Polizia Locale, l’Ausl e l’Ispettorato del Lavoro in un’azione coordinata volta a garantire la sicurezza alimentare e il rispetto delle norme vigenti sul territorio provinciale. Oltre al sequestro della merce a rischio, sono state rilevate anche carenze nell’etichettatura dei prodotti, portando a ulteriori penalizzazioni economiche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ravenna: 86 kg di cibo sequestrati e 6.500 euro di multe

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