E' successo il 25 marzo pomeriggio a Padova. Uno dei partecipanti è stato costretto alle cure del pronto soccorso. La paurosa colluttazione avvenuta davanti a decine di testimoni. Inevitabili i provvedimenti firmati dal questore In piena "zona rossa" l'ennesimo episodio di violenza. Soltanto il tempestivo intervento delle forze dell'ordine ha scongiurato situazioni di pericolo per i presenti. Nel primo pomeriggio di mercoledì 25 marzo personale della Questura e del Reparto Prevenzione Crimine Veneto è intervenuto nel piazzale della stazione ferroviaria per una rissa tra stranieri. L'allarme al 113 attorno alle 14. Il tempestivo intervento dei poliziotti ha permesso di rintracciare e bloccare tre persone: due cittadini egiziani di 23 e 27 anni, e un 22enne cittadino tunisino. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

© Padovaoggi.it - Rissa in piena "zona rossa": la polizia blocca i responsabili

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