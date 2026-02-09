Rissa nella zona Rossa Tre persone allontanate

Tre uomini sono stati allontanati nella zona Rossa di Montecatini dopo una lite animata sabato sera. I carabinieri della Compagnia sono intervenuti quando hanno trovato i tre che disturbavano l’ordine pubblico fuori da un bar, creando scompiglio lungo via Toti.

Stavano litigando in modo animato lungo via Toti, all'interno della zona rossa. I carabinieri della Compagnia di Montecatini hanno sorpreso tre uomini intenti a fare confusione all'esterno di un bar, sabato sera. I militari, intervenuti in seguito alla chiamata al numero di emergenza unico 112, hanno eseguito subito alcuni accertamenti sull'identità dei soggetti coinvolti nel fatto. Uno di questi, un uomo di origine russa che avrebbe causato il litigio, era già stato colpito da un provvedimento di allontanamento dalla zona rossa, è stato denunciato per inosservanza di un'ordinanza dell'autorità.

