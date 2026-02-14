Un uomo di 24 anni è stato fermato dalla polizia locale dopo aver sferrato diverse coltellate in zona Rondò, un'area nota per episodi di violenza. La lite è scoppiata nel pomeriggio, davanti a un bar frequentato da giovani, e hanno dovuto intervenire più agenti per calmare la situazione. La scena si è svolta sotto gli occhi di alcuni passanti, che hanno chiamato immediatamente le forze dell’ordine.

Un altro accoltellamento. Ancora una volta in quella piazza Trento e Trieste, diventata ormai da tre anni terra di malviventi, spacciatori e baby gang. Stavolta ad avere la peggio è stato un agente della polizia locale di Sesto, che stava effettuando un servizio di controllo nel quartiere. Per fortuna la ferita non è grave. Ma, al Rondò, si conferma un problema sicurezza che neanche la sorveglianza ordinaria e i pattuglioni straordinari dei ghisa riescono a contenere. In manette è finito un 24enne straniero, che girava per il rione armato di coltello. Ad arrestarlo è stata la stessa polizia locale, che era impegnata nei quotidiani servizi di osservazione in abiti civili nell’area di piazza Trento e Trieste e nelle vie limitrofe. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ancora coltellate in zona Rondò. La polizia locale blocca un 24enne

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Ancora coltellate in zona Rondò. La polizia locale blocca un 24enne; Giovanni Bernabucci, ultrà della Lazio ucciso a coltellate a Viterbo: era conosciuto come La iena. Fermato un amico; Uccise il suocero a coltellate nel Varesotto, Elena Pagani sarà sottoposta a perizia psichiatrica; Giovanni Bernabucci? ucciso con almeno 10 coltellate da un amico. Stavano litigando. Ha chiamato lui la polizia.

Ancora coltellate in zona Rondò. La polizia locale blocca un 24enneUn altro accoltellamento. Ancora una volta in quella piazza Trento e Trieste, diventata ormai da tre anni terra di malviventi, spacciatori e baby gang. Stavolta ad avere la peggio è stato un agente ... ilgiorno.it

Sarno: omicidio Gaetano Russo, dieci coltellate al salumiere conosciuto da tutti in cittàil salumiere gaetano russo morto con dieci coltellate, arrestato un 34 enne, l'uomo sempre disponibile con tutti ... videonola.tv

Federica Torzullo, la donna uccisa ad Anguillara dal marito, è stata colpita da una ventina di coltellate di cui la maggior parte al collo e al volto. La donna avrebbe provato a difendersi durante la violenta aggressione #ANSA facebook