Rissa nella notte di San Silvestro | denunciate 9 persone

Durante i festeggiamenti di Capodanno, una rissa scoppiata in via Marchesiello a Marcianise ha portato alla denuncia di nove giovani tra i 24 e i 34 anni. Sono stati identificati dalle forze dell’ordine, che stanno proseguendo le indagini. La scena si è svolta nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio, lasciando tensione tra i residenti.

Sono stati identificati e denunciati nove giovani, di età compresa tra in 24 e i 34 anni, ritenuti responsabili di una violenta rissa verificatasi la sera del 31 dicembre scorso in via Marchesiello a Marcianise durante i festeggiamenti nella notte di San Silvestro. In particolare, i poliziotti.

