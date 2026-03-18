Sorpresa di Pasqua | nuovo lungomare pronto

Da ilrestodelcarlino.it 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In vista della Pasqua, si conclude la realizzazione di un nuovo lungomare sulla zona sud e si prepara il rilancio del secondo grande camping del Club del sole. Il cantiere, avviato dall’amministrazione comunale, si avvicina alla sua prima grande verifica, mentre i lavori di trasformazione continuano a coinvolgere questa area della città. La conclusione dei lavori rappresenta un momento importante per la zona.

Un nuovo lungomare e il rilancio del secondo grande camping di proprietà del Club del sole. La zona sud è in trasformazione e nel frattempo il cantiere avviato dall’amministrazione comunale si avvia alla prima vera prova del nove: la Pasqua. "Confermiamo – annuncia la stessa amministrazione – che il prossimo 31 marzo segnerà la conclusione ufficiale dei lavori relativi al primo stralcio del Lungomare del Sole. Questo primo importante traguardo restituirà alla città e ai turisti il tratto compreso tra piazzale Marinai d’Italia e la spiaggia 29, completando una trasformazione profonda basata sulla sostenibilità, il verde e la mobilità dolce". Per la Pasqua si potrà andare in bicicletta o a piedi sulla nuova passeggiata a fianco di viale Torino e a monte degli stabilimenti balneari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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