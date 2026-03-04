Il lungomare tra Pinarella e Tagliata è quasi completato, con i lavori di restyling ormai quasi conclusi. La riapertura di viale Italia è prevista prima delle festività pasquali, rendendo l’area accessibile ai visitatori in vista delle vacanze. Le opere di sistemazione sono state realizzate per riqualificare l’area, che si prepara ad accogliere i turisti.

I lavori di restyling del lungomare tra Pinarella e Tagliata sono quasi terminati e viale Italia è pronto per la riapertura in vista delle vacanze pasquali. Riempite le aiuole con note di verde mediterraneo, posati gli arredi, sono in fase di ultimazione la segnaletica e gli stradelli a mare. L’intervento di rigenerazione urbana, che ha migliorato il collegamento tra le due località grazie alla pista ciclopedonale lunga oltre tre chilometri, è finanziato dal Pnrr Next Generation Ue per 5,5 milioni. I lavori hanno previsto il rifacimento di viale Italia, da viale Piemonte e viale San Marino, dove è in vigore il doppio senso, e da viale Emilia a viale De Amicis, oltre al rifacimento degli stradelli a mare di viale Piemonte e di viale Emilia e alla realizzazione delle aiuole ornamentali su tutto il viale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lungomare tra Pinarella e Tagliata. Nuovo look pronto per Pasqua

