Riolo Terme | Controlli in corso ecco cosa fare in caso di terremoto
A Riolo Terme, sono in atto verifiche tecniche sugli edifici pubblici, con particolare attenzione alle scuole, a seguito del recente terremoto. Il Settore Lavori Pubblici dell’Unione della Romagna Faentina sta conducendo controlli per garantire la sicurezza delle strutture e la tutela dei cittadini. È importante seguire le indicazioni delle autorità e adottare comportamenti sicuri in caso di ulteriori eventi sismici.
A seguito del terremoto, sono in corso le verifiche ispettive da parte dei tecnici del Settore Lavori Pubblici dell’Unione della Romagna Faentina sugli edifici e sulle strutture pubbliche, con priorità alle scuole. Inoltre il Comune di Riolo Terme ha predisposto l’apertura del Coc – Centro. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
