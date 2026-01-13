Riolo Terme | Controlli in corso ecco cosa fare in caso di terremoto

A Riolo Terme, sono in atto verifiche tecniche sugli edifici pubblici, con particolare attenzione alle scuole, a seguito del recente terremoto. Il Settore Lavori Pubblici dell’Unione della Romagna Faentina sta conducendo controlli per garantire la sicurezza delle strutture e la tutela dei cittadini. È importante seguire le indicazioni delle autorità e adottare comportamenti sicuri in caso di ulteriori eventi sismici.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.