Il matrimonio tra Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli previsto per questa primavera in Salento è stato rinviato al 2027. La coppia aveva annunciato la cerimonia, che avrebbe avuto luogo nella regione dove possiedono una seconda casa ancora in fase di ristrutturazione. La decisione di posticipare l’evento è stata comunicata di recente e la nuova data è stata fissata per la primavera del 2027.

Il matrimonio di Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli era stato annunciato per questa primavera, in Salento, dove i due hanno una seconda casa in ristrutturazione, ma – colpo di scena! – è stato rinviato alla primavera 2027. Lo ha svelato la stessa Selvaggia, ospite di Verissimo, oggi 29 marzo 2026, spiegando che semplicemente, non sono riusciti ad organizzarsi. Selvaggia ha scherzato con Silvia Toffanin: “Ho detto che mi sarei sposata quest’anno, ma non mi sposerò quest’anno – Silvia, non mi guardare così, non ho mentito – in realtà volevo sposarmi, ma poi non siamo riusciti a organizzare il matrimonio. Quindi sarebbe stata una pecionata con le bomboniere cucite da me di notte, forse. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Rinvio a sorpresa per il matrimonio di Selvaggia Lucarelli: ecco perché slitta al 2027

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