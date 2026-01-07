Il bellissimo gesto di Valeria Marini verso Selvaggia Lucarelli | le ha chiesto scusa ecco perché

Valeria Marini ha deciso di fare un passo indietro e chiedere scusa a Selvaggia Lucarelli, dopo un periodo di tensione e discussioni online. Un gesto che dimostra la volontà di chiarire e ricostruire un rapporto, preferendo il confronto pacato rispetto alle polemiche. Questa scelta rappresenta un momento di riflessione e rispetto reciproco, evidenziando l’importanza di affrontare le divergenze con maturità.

Dopo ore di tensione e botta e risposta a distanza, Valeria Marini ha scelto una strada diversa dal solito: quella del chiarimento. La showgirl, finita al centro delle polemiche per una battuta infelice pronunciata in tv, ha deciso di intervenire pubblicamente per spiegare le sue intenzioni e riconoscere l’errore. Un passo indietro che ha sorpreso molti e che ha riportato al centro la volontà di stemperare i toni dopo lo scontro con Selvaggia Lucarelli. Valeria Marini chiede scusa a Selvaggia Lucarelli: ecco cosa aveva detto. Tutto è nato da un commento fatto durante La Vita in Diretta, mentre si parlava dei matrimoni vip del 2026 e, in particolare, delle nozze imminenti tra Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli. 🔗 Leggi su Donnapop.it

