Rinnovo Thuram la Juve vuole blindarlo | nuova scadenza e ingaggio aumentato! Khephren pronto a giurare amore ai bianconeri

La Juventus lavora per rinnovare il contratto di Thuram, prolungandone la permanenza e aumentando l’ingaggio. La società ha fissato una nuova scadenza e si prepara a blindare il giocatore, mentre Khephren si appresta a confermare il suo impegno e affetto verso i bianconeri. L’obiettivo è consolidare il gruppo e rafforzare il progetto tecnico per la prossima stagione.

Rinnovo Thuram, la Juve pronta a blindarlo: ecco la nuova scadenza e l’ingaggio aumentato! Khephren giurerà fedeltà e amore ai bianconeri. Mentre l’attenzione del campo è rivolta alla sfida imminente contro il Lecce, negli uffici della Continassa si pianifica il futuro a lungo termine. La Juve ha individuato i pilastri su cui costruire i successi delle prossime stagioni e tra questi spicca indiscutibilmente il nome di Khéphren Thuram. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, il club bianconero è pronto ad aprire i colloqui ufficiali nelle prossime settimane per estendere il contratto del centrocampista francese. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Rinnovo Thuram, la Juve vuole blindarlo: nuova scadenza e ingaggio aumentato! Khephren pronto a giurare amore ai bianconeri Leggi anche: Calciomercato Juve, Ceccarini: «Sfida tra i bianconeri e il Chelsea per l’ingaggio di Maignan. Comolli pronto a offrire questo ingaggio» Leggi anche: Khephren Thuram Inter, capitolo chiuso. Il francese giura amore alla Juve Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Khephren Thuram: In Juve-Inter l'esultanza di Marcus mi ha fatto arrabbiare; Spalletti in due mesi ha convinto tutti: la Juventus vuole anticipare i tempi per un rinnovo fino al 2028; MERCATO - Schira: Juventus pronta ad aprire i colloqui per il rinnovo di Thuram; Juventus, Spalletti vuole Frattesi e i bianconeri studiano la formula. Thuram fuori dall'affare. Juventus, Thuram conferma tutto: nessuno scambio con l’Inter - Come già raccontato in passato, a Torino non è mai stata considerata un’operazione che vedesse il coinvolgimento di Thuram. calciomercato.it

Juventus, Spalletti vuole Frattesi e i bianconeri studiano la formula. Thuram fuori dall'affare - Intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il giornalista Matteo Moretto ha fatto il punto sul crescente interesse della Juventus per Davide Frattesi,. tuttomercatoweb.com

Si vuole arrivare al rinnovo di Yildiz. Piace Frattesi, ma l’Inter fissa un prezzo alto - Stando a quanto afferma Sky Sport, Yildiz ha ancora un contratto lungo con la Juventus, ma il club bianconero vuole tenerselo stretto. tuttojuve.com

La #Juventus è pronta ad avviare nelle prossime settimane i colloqui per il rinnovo del contratto di Khéphren #Thuram fino al 2030, con conseguente adeguamento dell’ingaggio. Via Santo Viglianesi - facebook.com facebook

La #Juventus è pronta ad aprire i colloqui nelle prossime settimane per provare a rinnovare il contratto di Khéphren #Thuram fino al 2030! [ @NicoSchira] x.com

