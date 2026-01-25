Karim Benzema ha debuttato in nazionale francese nel 2007, sotto la guida di Lilian Thuram, che all'epoca era capitano della squadra. Ora, con Khephren Thuram che lo invita a unirsi alla Juventus, si intrecciano le storie di due generazioni di calciatori francesi. Questo legame tra passato e presente evidenzia come le connessioni familiari possano influenzare il percorso di atleti di alto livello nel calcio internazionale.

Sostiene il giovane Thuram, Khephren, bianconero di maglia, nell'intervista alla Gazzetta: "Benzema farebbe la differenza alla Juventus". E poco importa l'età. Il Pallone d'oro 2022 infatti ha 38 anni. Thuram, 14 in meno. Più o meno la stessa differenza che separa Benzema con Thuram senior, ossia Lilian, papà di Khephren, ex bianconero pure lui che con l'attaccante oggi in forza all'Al-Ittihad condivise per poco più di un anno la nazionale, quando l'attuale centrocampista della Juventus era ancora sui banchi di scuola elementare. In realtà, se non fosse stata per la baruffa all'ultimo mondiale in Qatar nel dicembre del 2022 con il ct Deschamps, Benzema avrebbe pure potuto vivere in prima fila l'esordio di Khephren che ha debuttato con i Bleus nel marzo del 2023. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Benzema e i Thuram: dall'esordio in nazionale con Lilian a Khephren che lo "chiama" alla Juve

Frattesi via dall’Inter? Avventura al capolinea! Non c’è soltanto la Juve alla finestra, e con Khephren Thuram…L'eventualità di un addio di Frattesi dall'Inter sta alimentando molte discussioni, con diverse pretendenti interessate al centrocampista.

Calciomercato Inter, da Frattesi alla Juve allo scambio con Khephren Thuram: Chiellini dice tutto!L'ultima fase del calciomercato vede l'Inter protagonista con trattative importanti, tra cui l'acquisto di Frattesi e uno scambio con Khephren Thuram.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Thuram: Spalletti un genio. Io mai all'Inter e non vorrei mio fratello a Torino; Thuram il migliore: Gladbach 2-2 Real Madrid, valutazioni dei giocatori; Thuram a Gazzetta: 'Spalletti un genio, niente paura per Juventus-Napoli. Inter? Sto bene qui. David è forte'; Thuram alla Gazzetta: Sto bene alla Juve, ho un obiettivo.

Juventus, Thuram: Non ho chiamato Mateta. Benzema e Kanté qui farebbero la differenzaNel corso dell'intervista concessa all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il centrocampista della Juventus Khephren Thuram ha parlato. tuttomercatoweb.com

Khephren #Thuram alla GdS: " #Spalletti è geniale, vede cose che altri neanche immaginano. Posso diventare un giocatore più forte grazie a lui. #Kante e #Benzema potrebbero chiudere la carriera alla #Juve Certo, parliamo di giocatori ancora fortissimi e al x.com

Nell’intervista alla Gazzetta dello Sport, Khephren Thuram ha risposto alle domande riguardanti il delicato tema “attacco” in casa Juventus “Randal sta bene al Tottenham, quando sei un giocatore devi riuscire a voltare pagina subito”: questa la sua opinione - facebook.com facebook