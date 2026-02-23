Flop rimpatrio migranti irregolari governo Meloni 6097 nel 2025 meglio anche Renzi nel 2015 7243 e Conte nel 2019 7054
Il governo Meloni ha registrato un numero di rimpatri di migranti irregolari che si avvicina ai dati di anni passati, con 6.097 rimpatri nel 2025. La cifra rappresenta un aumento del 12,62% rispetto ai 5.414 del 2024, e supera i risultati ottenuti sotto altri governi, come quelli di Renzi nel 2015 e Conte nel 2019. Tuttavia, rispetto al totale degli sbarchi, questa cifra copre solo una piccola parte dei migranti arrivati sulle coste italiane.
Rispetto ai 5.414 dichiarati nel 2024, l'aumento è del 12,62%, vale a dire 683 persone in più, l'1% di tutte le persone sbarcate nel 2025 Il governo Meloni ha finora registrato un flop per quanto riguarda il rimpatrio di migranti irregolari, almeno sul 2025: 6.772, anche se vengono inclusi an. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
