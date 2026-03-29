Rimini protagonista dell’ Adriatic Heroes Days | raccolti circa 80 kg di rifiuti durante il beach clean-up

A Rimini si sono conclusi gli Adriatic Heroes Days, un evento dedicato alla pulizia della spiaggia. Durante il beach clean-up sono stati raccolti circa 80 chili di rifiuti. L’iniziativa è stata promossa dall’associazione Futuro Verde APS, che da inizio anno ha recuperato oltre una tonnellata di spazzatura con l’aiuto dei volontari.

Promosso da Futuro Verde APS: da inizio anno oltre una tonnellata di rifiuti raccolti dalla associazione e i suoi volontari Ppromosso da Futuro Verde APS: da inizio anno oltre una tonnellata di rifiuti raccolti dalla associazione e i suoi volontari. Anche Rimini ha risposto presente agli Adriatic Heroes Days, la più grande maratona di clean-up mai realizzata lungo la costa Adriatica di Clean Up, promossa dall’organizzazione 2 Hands. La tappa riminese, organizzata dall’ associazione Futuro Verde APS, ha visto la partecipazione attiva di cittadini, famiglie e volontari uniti da un obiettivo comune: prendersi cura del proprio territorio e contrastare l’inquinamento ambientale. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Rimini protagonista dell’ Adriatic Heroes Days: raccolti circa 80 kg di rifiuti durante il beach clean-up Articoli correlati Leggi anche: Tutti in spiaggia per la tutela del mare. Torna l'iniziativa "Beach Clean Up" al porto di Rimini Ostia Clean Up festeggia 7 anni ripulendo la spiaggia: raccolti 70 chili di rifiutiOstia, 23 marzo 2026 – Un compleanno speciale quello di Ostia Clean Up, arrivata a spegnere 7 candeline in questa domenica 22 marzo, festeggiato nel...