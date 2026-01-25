Tutti in spiaggia per la tutela del mare Torna l' iniziativa Beach Clean Up al porto di Rimini

Famiglie, cittadini e volontari insieme per l’ambiente. Al porto di Rimini l'appuntamento è con "Beach Clean Up", l’iniziativa per prendersi cura della spiaggia e del mare L'appuntamento è per domenica primo febbraio, alle 10 in punto, al porto di Rimini. Cittadini, famiglie e volontari si ritroveranno di fronte all'ex delfinario, sul lungomare Tintori 2, per unirsi al “Beach Clean Up”: un’iniziativa di volontariato ambientale aperta a tutti, con l’obiettivo di prendersi cura del territorio costiero attraverso gesti concreti. Dopo il successo della Eco Tombola, l’associazione Futuro Verde torna in campo con un nuovo evento dedicato alla tutela dell'ambiente.🔗 Leggi su Riminitoday.it

