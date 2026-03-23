Ostia Clean Up festeggia 7 anni ripulendo la spiaggia | raccolti 70 chili di rifiuti

Ostia, 23 marzo 2026 – Un compleanno speciale quello di Ostia Clean Up, arrivata a spegnere 7 candeline in questa domenica 22 marzo, festeggiato nel modo più bello che questi volenterosi ragazzi sanno fare: pulire una spiaggia, coinvolgendo giovani e meno giovani in un’esperienza di aiuto all’ambiente svolta in allegria e amicizia. Nonostante le avverse condizioni meteo circa una quarantina di volontari hanno passato al setaccio la spiaggia accanto al canale dei pescatori a Ostia, davanti alla sede del Molo X, il centro di aggregazione giovanile del X Municipio gestito proprio da Ostia Clean Up, grazie al bando della Regione Lazio aggrega, fino al prossimo giugno 2026. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Articoli correlati

L'area di Villa Giustiniani torna a risplendere dopo il clean up: tra i 170 chili di rifiuti raccolti spuntano le siringhe usateUna domenica dedicata all'ambiente, che riaccende però i riflettori su una piaga come la tossicodipendenza.

Centinaia di cover ancora imbustate, fuochi pirotecnici, ruote: chili di rifiuti raccolti dai volontari nelle dune della spiaggia di Vasto [FOTO]C'erano rifiuti di ogni genere fra le dune della riserva marina di Vasto che nelle giornate di venerdì 27 e sabato 28 febbraio i volontari hanno...