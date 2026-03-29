Il Comune reggino diventa ambassador Onu per la Giornata internazionale Zero Waste e rafforza il suo impegno per l’ambiente L’iniziativa si inserisce in un movimento sempre più ampio: sono già centinaia i Comuni italiani che hanno scelto di seguire questa strategia, coordinata dall’associazione Zero Waste Italy, guidata dall’ecoattivista Rossano Ercolini. L’obiettivo è chiaro: ridurre drasticamente la produzione di rifiuti attraverso politiche sostenibili e una gestione più efficiente delle risorse, in linea con i principi della Carta di Napoli. L’adesione da parte dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Gianluca Gaetano arriva in un momento simbolico, alla vigilia della Giornata internazionale Zero Waste del 30 marzo, promossa dalle Nazioni Unite per sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi della sostenibilità. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

© Reggiotoday.it - Rifiuti Zero, San Ferdinando in prima linea: verso l’85% di raccolta differenziata

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