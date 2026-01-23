San Marino in prima linea torna la raccolta dei farmaci

Dal 10 al 16 febbraio, nelle farmacie dell'Istituto per la sicurezza sociale di San Marino, si svolgerà nuovamente la campagna di raccolta farmaci. Un'iniziativa rivolta a raccogliere medicinali ancora validi, contribuendo alla tutela della salute pubblica e alla riduzione degli sprechi. Partecipare è semplice e importante per sostenere chi ne ha bisogno e promuovere un uso più responsabile dei farmaci.

Dal 10 al 16 febbraio tornano le Giornate di raccolta del farmaco nelle farmacie dell’Istituto per la sicurezza sociale. Grazie alla collaborazione con la Fondazione Banco Farmaceutico, i cittadini potranno acquistare farmaci da donare, senza obbligo di ricetta, a favore delle persone in difficoltà. Quest’anno le farmacie coinvolte sono quelle di Serravalle, Cailungo e Borgo Maggiore, dove i farmaci raccolti saranno distribuiti gratuitamente alla Caritas San Marino-Montefeltro e alla Casa San Michele. L’iniziativa, che gode dell’alto patrocinio dei Capitani Reggenti e del Congresso di Stato, si conferma come un appuntamento importante per la comunità sammarinese, che ogni anno si distingue per la sua generosità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - San Marino in prima linea, torna la raccolta dei farmaci Leggi anche: Lions Club San Vito Dei Normanni: torna la raccolta del Banco alimentare nei supermercati Baseball serie A. San Marino ha scelto la linea verde: nuovo rinforzo. È ufficiale la firma del classe 2005 Williams WongSan Marino Baseball ha annunciato l’ingaggio di Williams Wong, classe 2005, consolidando la propria strategia di investire sui giovani talenti. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Argomenti discussi: Prima vittoria per la San Marino Academy Under 22; San Marino Academy U22: appuntamento granata per la prima di ritorno; San Marino in prima linea, torna la raccolta dei farmaci; Bizzotto: Tutto sommato un buon pareggio. Ceci: Non è mai facile la prima dopo un mese di stop. Prima uscita per il Taekwondo San MarinoSAN MARINO - Dopo un 2025 entusiasmante che ci ha regalato la bellezza di 22 medaglie ottenute dal nostro team agonistico, che così può vantare ... libertas.sm Dreaming San Marino Song Contest: partono gli ultimi castingDal 27 al 31 gennaio 2026 si terrà l'ultima fase di Casting per Dreaming San Marino Song Contest, il primo step dedicato agli artisti emergenti verso la ... laprimapagina.it Spettacoli così, solo dalla Prima Torre Guaita di San Marino Shows like this, only from the First Tower Guaita of San Marino @mipedesign #visitsanmarino #sanmarino #patrimoniounesco #unescoworldheritage #primatorre #firsttower - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.