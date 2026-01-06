Rifiuti raccolta differenziata a San Sisto e Castel del Piano | Prossima tappa | la tariffa puntuale

L’assessore ai rifiuti annuncia che, grazie all’introduzione del nuovo sistema di raccolta a Ponte San Giovanni, si è quasi raggiunto il soglio del 75% di raccolta differenziata. La prossima fase prevede l’implementazione della tariffa puntuale, per promuovere una gestione più efficace e sostenibile dei rifiuti a San Sisto e Castel del Piano. Un passo importante verso una gestione più responsabile e consapevole del territorio.

"Abbiamo raggiunto traguardi importanti nella gestione dei rifiuti cittadini. Con l'attivazione del nuovo sistema di conferimento a Ponte San Giovanni siamo riusciti a sfiorare la soglia del 75 per cento": è la premessa - espressa nel bilancio del suo assessorato per il 2025 - dell'assessore.

Raccolta differenziata dei rifiuti. Dagli avvisi ora si passa alle multe - Sarà un 2026 con serrati controlli sugli orari di esposizione dei bidoncini e dei sacchetti sui marciapiedi, sul ... msn.com

Rifiuti: ottimi risultati a Villar San Costanzo con la raccolta porta a porta - I dati sui primi primi sette mesi rilevano che la percentuale di rifiuti differenziati è passata dal 48% nel 2024 all’82% nel 2025: “Il merito va in primis all’impegno, alla collaborazione e alla resp ... targatocn.it

MODIFICHE AL CALENDARIO DELLA RACCOLTA RIFIUTI PERIODO NATALIZIO Lunedì 5 gennaio 2026 SECCO INDIFFERENZIATO + PANNOLINI La raccolta dell’umido non verrà effettuata. Saranno invece raccolti secco indifferenziato e - facebook.com facebook

