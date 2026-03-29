rifiuti raee latina provincia virtuosa nel lazio

Nella provincia di Latina, la raccolta di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) sta aumentando nel Lazio. Tuttavia, il numero di rifiuti raccolti per abitante rimane inferiore alla media nazionale. I dati indicano un trend positivo, ma ancora distante dai livelli medi registrati nel resto del paese.

Lo scorso anno nella regione sono state raccolte 32.682 tonnellate di RAEE domestici, con un incremento del 6,9% rispetto al 2024 Cresce la raccolta dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) nel Lazio, ma il dato pro capite rimane ancora al di sotto della media nazionale. È quanto emerge dal Rapporto regionale del Centro di Coordinamento RAEE, che fotografa l’andamento del settore nel 2025. Lo scorso anno nella regione sono state raccolte 32.682 tonnellate di RAEE domestici, con un incremento del 6,9% rispetto al 2024. Un risultato positivo che colloca il Lazio tra le realtà più dinamiche a livello nazionale. In aumento anche la raccolta pro capite, che raggiunge i 5,72 chilogrammi per abitante, pur restando distante dalla media italiana di 6,22 kgab. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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