Bari e 3 città della provincia tra i Comuni Plastic Free 2026 | Gestione virtuosa dei rifiuti
Bari e tre comuni della provincia sono stati riconosciuti come Comuni Plastic Free 2026, nell’ambito di un progetto che promuove una gestione sostenibile dei rifiuti. Dieci città pugliesi si distinguono per l'impegno nella riduzione della plastica e nella tutela ambientale, contribuendo a un modello di gestione più responsabile e virtuoso nel territorio regionale.
Dieci città pugliesi, tra cui Bari e altre tre dell'area metropolitana, hanno ricevuto il riconoscimento di Comuni Plastic Free per il 2026. Il premio riguarda città selezionate per essersi distinte nella lotta all’abbandono della plastica, nella promozione e sensibilizzazione di comportamenti. 🔗 Leggi su Baritoday.it
