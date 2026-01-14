Bari e 3 città della provincia tra i Comuni Plastic Free 2026 | Gestione virtuosa dei rifiuti

Bari e tre comuni della provincia sono stati riconosciuti come Comuni Plastic Free 2026, nell’ambito di un progetto che promuove una gestione sostenibile dei rifiuti. Dieci città pugliesi si distinguono per l'impegno nella riduzione della plastica e nella tutela ambientale, contribuendo a un modello di gestione più responsabile e virtuoso nel territorio regionale.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.