La provincia di Latina traina il Lazio nella raccolta di rifiuti elettronici

Nel 2025, la regione Lazio ha raccolto oltre 32.600 tonnellate di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche provenienti da utenze domestiche. La provincia di Latina si distingue come area con la maggiore quantità di Raee raccolti, contribuendo in modo significativo ai risultati complessivi della regione. Rispetto all’anno precedente, l’aumento della quantità di rifiuti raccolti si attesta intorno al 7%.

Latina, 25 marzo 2026 – Nel 2025 la regione Lazio ha raccolto 32.682 tonnellate di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) di provenienza domestica, con un incremento del 6,9% rispetto al 2024, tra i migliori risultati a livello nazionale. La raccolta pro capite sale a 5,72 kgab, in crescita rispetto all’anno precedente, ma ancora inferiore alla media italiana, che si attesta a 6,22 kgab. Questo è quanto emerge dal Rapporto regionale del Centro di Coordinamento Raee, che sintetizza i dati della raccolta effettuata dai Sistemi Collettivi presso i centri di raccolta comunali e i luoghi di raggruppamento della distribuzione. I dati. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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