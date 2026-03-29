Rifiuti elettronici la Romagna spinge la Regione | raccolta record e premi ai Comuni

Nel 2025, la regione Emilia-Romagna ha raccolto 32.593 tonnellate di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche di provenienza domestica, con un aumento dell’1,8% rispetto all’anno precedente. La regione ha promosso iniziative per incentivare la raccolta e ha assegnato premi ai Comuni che hanno raggiunto risultati significativi nel trattamento dei rifiuti elettronici.

I dati del rapporto 2025 confermano il territorio come il motore della raccolta regionale. Cresce lo smaltimento corretto di lavatrici e smartphone, mentre si punta a migliorare il recupero di tv e monitor Nel 2025 la regione Emilia-Romagna ha raccolto 32.593 tonnellate di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) di provenienza domestica, registrando un incremento dell’1,8% rispetto al 2024 e invertendo la flessione dello scorso anno. La raccolta pro capite raggiunge 7,32 kgab, un risultato superiore alla media italiana, pari a 6,22 kgab. Questo è quanto emerge dal Rapporto regionale del Centro di coordinamento Raee. I... 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Rifiuti elettronici, la Romagna spinge la Regione: raccolta record e premi ai Comuni Articoli correlati Rifiuti elettronici, Salento guida la raccolta. Frigo e lavatrici ancora fuori dal sistemaIn Puglia trend in aumento, ma il dato pro capite resta sotto la media nazionale. A Napoli cresce la raccolta di rifiuti elettrici ed elettronici grazie alle isole ecologiche intelligentiGrazie alla collaborazione tra Asia ed Erion Weee, a Napoli sono state installate 30 isole ecologiche intelligenti dedicate alla raccolta di Raee, i... Approfondimenti e contenuti su Rifiuti elettronici Temi più discussi: Rifiuti elettronici, la Romagna spinge la Regione: raccolta record e premi ai Comuni; REGIONE EMILIA-ROMAGNA * :IL CORDOGLIO DEL PRESIDENTE DE PASCALE E DELL'ASSESSORA ALLEGNI PER LA SCOMPARSA DI CLAUDIO SANTINI; Rifiuti elettronici | da Piacenza più smartphone e lavatrici a riciclo ma in tutto solo 3,6 chili a testa; La Romagna è un modello nel riciclo hi-tech | superati i 7 kg di rifiuti recuperati per abitante. Rifiuti elettronici: da Piacenza più smartphone e lavatrici a riciclo, ma in tutto solo 3,6 chili a testaRaccolta di Raee di provenienza domestica in lieve aumento nel 2025 sul territorio locale (+0,4%), il dato pro capite resta il più basso dell’Emilia-Romagna: i dati ... ilpiacenza.it Rifiuti elettronici come 3 torri Eiffel: l’Emilia Romagna è quarta in ItaliaBologna, 25 febbraio 2026 - L'anno scorso in Emilia-Romagna è stata gestita una quantità di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) pari al peso di 3 volte la Torre Eiffel. Per ... ilrestodelcarlino.it La Provincia Unica TV. . 220 dipendenti solo a Colico, il gruppo Seval, specializzato nella lavorazione e riciclo dei rifiuti elettrici ed elettronici, lavora a salvaguardare ulteriormente la sicurezza. In vista nuovi investimenti e open day per far conoscere l’azienda - facebook.com facebook #GoodNews #DoYouRAEE Rifiuti elettronici, Lombardia prima per raccolta RAEE anche nel 2025. Dato superiore alla media italiana Leggi di più nell'articolo @LNotizie x.com