A Monza, nel primo bimestre del 2026, sono stati effettuati 145 controlli contro chi abbandona rifiuti, utilizzando 10 fototrappole. Durante questa operazione, sono stati individuati e sanzionati 47 responsabili. In due mesi, sono state emesse 40 sanzioni per comportamenti illeciti legati alla gestione dei rifiuti. Le ispezioni continuano per contrastare le violazioni.

Monza, 5 marzo 2026 – Con 145 controlli nel primo bimestre dell'anno, 10 fototrappole e 47 responsabili identificati e sanzionati prosegue la lotta ai furbetti dei rifiuti. Un’attività di controllo capillare in città per identificare i responsabili dell’ abbandono di rifiuti, una delle cause più significative delle condizioni di igiene compromessa su alcune delle strade cittadine, "ma anche uno sfregio al diritto di tutti i cittadini di vivere in una città pulita ed accogliente" fanno sapere dal Comune. Il Nucleo Ambiente della polizia locale, dall’inizio dell’anno ad oggi, ha effettuato 119 controlli mirati in punti specifici soggetti ad abbandoni o errati conferimenti di rifiuti: le ispezioni sono scaturite sia a seguito di segnalazioni da parte dei cittadini, sia quale iniziativa autonomia degli agenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lotta ai furbetti dei rifiuti, controlli e fototrappole: a Monza 40 sanzioni in due mesi

Lotta ai furbetti dei rifiuti: "Più controlli"L’amministrazione comunale ascolana è impegnata a scoprire chi getta rifiuti in maniera scorretta.

Dalla birra ai pneumatici, tutto giù dalla scarpata: le fototrappole incastrano i “furbetti” dei rifiutiUna discarica abusiva lungo la strada, mesi di indagini e appostamenti, poi l’incastro grazie a sistemi di monitoraggio ambientale.

Approfondimenti e contenuti su Lotta ai furbetti dei rifiuti controlli....

Temi più discussi: E’ caccia ai furbetti dei rifiuti; Maxi sanzione da 6.500 euro ai ’furbetti della spazzatura’; Cambi, secondi gialli, fuorigioco e... Approvate dall'Ifab le nuove regole anti-furbi. Si parte dal Mondiale; Rifiuti, in un anno quasi 7mila controlli: sanzionati in 600.

Lotta ai furbetti dei rifiuti, controlli e fototrappole: a Monza 40 sanzioni in due mesiI principali luoghi monitorati sono state le vie Monfalcone, Galvani, Libertà, Gramsci, Fossati, Monte Cimone, Vespucci, Nievo, Boezio, Cantalupo, Solone, Tagliamento e Boscherona, Bande Nere e Guardi ... ilgiorno.it

Maxi sanzione da 6.500 euro ai ’furbetti della spazzatura’Lotta alle discariche abusive, salassi per i furbetti e controlli. Il Comune traccia i bilancio del 2025: 4 notizie ... ilgiorno.it

Due ore e 48 minuti di lotta A Indian Wells Matteo Berrettini vince un match incredibile, chiudendo la partita in preda ai crampi. - facebook.com facebook

Separare la lotta all’ #antisemitismo da quella al razzismo, contrabbandare x odio antiebraico la solidarietà con #Gaza: questi gli obiettivi della destra con la legge votata oggi. Bene che #Pd e centrosinistra non siano stati a questo gioco sporco, desolante il sì x.com