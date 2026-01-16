L’igiene urbana a Monza Differenziata sopra il 70% Furbetti dei rifiuti è allarme

L’igiene urbana a Monza ha registrato un livello di differenziata superiore al 70%, segnando un progresso significativo. Il Comune sta implementando nuove strategie e sperimentazioni per migliorare ulteriormente la gestione dei rifiuti, affrontando anche le criticità emerse. Un bilancio tra i risultati ottenuti e le sfide ancora da superare, con una visione orientata al medio termine, per garantire un servizio più efficace e sostenibile.

Cambiamenti visibili, sperimentazioni in corso e una strategia che guarda al medio periodo. Il Comune di Monza traccia un bilancio dei passi compiuti tra la fine del 2025 e l'inizio del 2026 nella gestione dei rifiuti, rivendicando i risultati raggiunti ma senza nascondere le criticità presenti. Tra le novità più immediate c'è la sperimentazione del nuovo orario di spazzamento delle strade nei quartieri di San Rocco e San Fruttuoso, dove le operazioni si svolgono nel pomeriggio anziché al mattino, accogliendo una richiesta avanzata da tempo dai residenti. Una misura che l'amministrazione sta valutando di estendere anche ad altre zone della città.

