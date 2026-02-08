Allenamento Milan buone notizie per Allegri | riecco Leao! Cosa filtra in vista della sfida col Pisa

Questa mattina i giocatori del Milan si sono riuniti sul campo di Milanello per l’allenamento dopo tre giorni di pausa. La buona notizia è il ritorno di Leao, che si è allenato con il gruppo e sembra in forma per la prossima partita contro il Pisa. I dubbi sulle condizioni di Pulisic e Saelemaekers si stanno chiarendo, e ora tutto sembra puntare verso una convocazione possibile per la sfida di domenica.

