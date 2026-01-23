Ecco i principali risultati dei sondaggi politici aggiornati a venerdì 23 gennaio. Secondo le ultime rilevazioni, Fratelli d’Italia con Meloni e il Partito Democratico con Schlein mostrano un incremento nei consensi, mentre crollano i voti per il Movimento 5 Stelle di Conte e la Lega di Salvini. Questi dati forniscono un quadro delle intenzioni di voto degli italiani in vista delle prossime consultazioni.

Per chi voterebbero gli italiani venerdì 23 gennaio? Da Fratelli d'Italia e Meloni al Pd di Schlein fino al M5S di Conte e alla Lega di Salvini. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Ultimi sondaggi politici oggi venerdì 23 gennaio, Meloni e Schlein volano con FdI e Pd: tonfo per Conte e M5S

