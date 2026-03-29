Riaperti finalmente al pubblico i Porcinai Aree verdi e panchine | un nuovo salotto

I giardini Porcinai sono stati riaperti al pubblico, offrendo nuove aree verdi e panchine in legno e metallo lungo due percorsi paralleli. I secolari lecci lungo i percorsi sono stati potati, eliminando i rami più bassi. La riapertura avviene a circa una settimana dall’arrivo della primavera, restituendo così uno spazio di relax e passeggio ai visitatori.

I giardini Porcinai sono tornati a nuovo splendore a una settimana dalla primavera. Due percorsi paralleli dove poter camminare costeggiati dai secolari lecci sfoltiti dai rami più bassi e panchine in legno e metallo collocate in ambo i percorsi. Al centro e ai lati aiuole di erba che ridanno vita a quel fazzoletto di terra che accoglie chi arriva dalla stazione e chi vive nella zona dei Bastoni. Qui oltre al verde ci sono arbusti sempre vivi una pianta che mantiene foglie rosse per gran parte dell’anno conferendo un tocco di colore intenso e duraturo durante tutto l’anno alla piazzetta intitolata a Edo Gori. Già ieri, c’è chi si è accomodato sulle nuove panchine metà con lo schienale e l’altra metà senza. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Riaperti finalmente al pubblico i Porcinai. Aree verdi e panchine: un nuovo salotto Articoli correlati Un nuovo palazzo e aree verdi in Borgo San Paolo, a pochi passi dal grattacielo LanciaNuovo intervento di riconversione edilizia a pochi passi dal grattacielo Lancia, nel quartiere San Paolo a Torino. Manutenzioni aree verdi, parcheggi e viabilità dei condomini Ater a Perugia: la mappa delle areeL'accordo Comune con Ater finalizzato al decoro urbano, nonché il miglioramento della qualità della vita degli inquilini di edilizia residenziale... Tutti gli aggiornamenti su Riaperti finalmente Temi più discussi: Riaperti finalmente al pubblico i Porcinai. Aree verdi e panchine: un nuovo salotto; Il New Museum ha finalmente una data di riapertura: il debutto a marzo 2026; Nuovo Cinema Vittoria, si avvicina la riapertura; Riapertura del Duomo, Svolta Campli: Finalmente riabbracciamo simbolo identitario. Pula, dopo tredici anni il Museo Patroni riapre al pubblicoUn’importante occasione per scoprire le nuove sale espositive ... msn.com TRINITAPOLI PALAMENNEA Trinitapoli, il PalaMennea riapre al pubblico: lo sport torna protagonistaAnnunciata la riapertura del PalaMennea, struttura fondamentale per lo sport, l’aggregazione e la crescita dei giovani della città ... statoquotidiano.it Roma segreta. I bastioni del Sangallo delle mura aureliane finalmente riaperti, visita guidata a Roma con apertura straordinaria sabato 11/04 ore 17:00. Il Bastione Ardeatino, noto come Bastione del Sangallo, deve il suo nome al progettista, il noto architetto A - facebook.com facebook