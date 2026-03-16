Piazza Visconti a Rho è stata trasformata da un parcheggio asfaltato con transito di veicoli in un'area dedicata agli incontri e al relax. Sono stati realizzati spazi verdi, una fontana lineare e aree pedonali, creando un nuovo punto di riferimento per la città. La modifica ha coinvolto l'intera area, con interventi mirati a migliorare la fruibilità degli spazi pubblici.

Da parcheggio asfaltato con transito delle auto a “piazza degli incontri“, con spazi verdi, una fontana lineare e aree pedonali. Dopo due anni dall’aperura del cantiere (26 febbraio 2024) i lavori di riqualificazione di piazza Visconti sono conclusi. Mancano solo piccoli accorgimenti, ma finalmente c’è una data per il taglio del nastro, sabato 28 marzo 2026. La nuova piazza sarà inaugurata alla presenza del progettista francese Michel Desvigne, architetto paesaggista di fama internazionale, scelto tra una rosa di otto progettisti tutti di grande capacità e giovani promettenti firme dell’architettura italiana. "Una piazza che sia non più un parcheggio ma un luogo di incontro fra i cittadini, capace di accogliere il mercato storico settimanale e di ospitare eventi aperti a tutti", dichiara l’assessore all’urbanistica Edoardo Marini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Piazza Visconti, da parcheggio a cuore verde di Rho

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