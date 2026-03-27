Basciano revocato il braccialetto elettronico | decisiva la scelta di Sophie Codegoni di trasferirsi vicino all’ex

Il giudice ha revocato il braccialetto elettronico applicato a un dj nel corso di una vicenda giudiziaria. La decisione arriva a sei mesi dall’installazione della misura cautelare, che era stata adottata in relazione a un trasferimento di Sophie Codegoni, che si è trasferita vicino all’ex. La revoca è stata decisa sulla base di questa scelta di Sophie.

Nuovo sviluppo nella vicenda giudiziaria che coinvolge Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. Dopo sei mesi dall’applicazione della misura cautelare, il giudice ha deciso di revocare il braccialetto elettronico al dj. Una scelta che, secondo quanto emerge, è stata fortemente influenzata dalla recente decisione della Codegoni di trasferirsi a pochi metri dall’abitazione dell’ex compagno. La decisione arriva dopo l’istanza presentata dalla difesa di Basciano. L’elemento ritenuto decisivo riguarda proprio il trasferimento della Codegoni in un’abitazione situata a circa 300 metri da quella dell’ex partner, a Milano. In altre parole, la vicinanza tra le due abitazioni sarebbe stata interpretata come un cambiamento delle condizioni che avevano portato all’applicazione del dispositivo di controllo. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Basciano, revocato il braccialetto elettronico: decisiva la scelta di Sophie Codegoni di trasferirsi vicino all’ex Articoli correlati Basciano, revocato il braccialetto: decisiva la scelta di Codegoni di trasferirsi a 300 metri dall’exIl giudice revoca il braccialetto elettronico a Basciano: la scelta di Sophie Codegoni di abitare vicino all’ex compagno cambia le condizioni che... Accusato di stalking da Sophie Codegoni: Alessandro Basciano rischia il processoMilano, 10 febbraio 2026 – A più di un anno dall’arresto lampo del novembre del 2024, la Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per il... Aggiornamenti e notizie su Sophie Codegoni di Argomenti discussi: Alessandro Basciano, resta il braccialetto elettronico: tra i motivi anche un tatuaggio. Basciano, revocato il braccialetto: decisiva la scelta di Codegoni di trasferirsi a 300 metri dall’exIl giudice revoca il braccialetto elettronico a Basciano: la scelta di Sophie Codegoni di abitare vicino all’ex compagno cambia le condizioni che avevano ... fanpage.it Alessandro Basciano, resta il braccialetto elettronico: tra i motivi anche un tatuaggioResta in vigore la misura cautelare per Alessandro Basciano. Il GIP del Tribunale di Milano ha infatti respinto la richiesta di revoca del braccialetto elettronico, confermando anche il divieto di avv ... comingsoon.it