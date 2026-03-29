Rettiliani tra noi | quando la fantascienza svela i ‘sociopatici’ al potere

Recentemente si è parlato di retroscena legati a teorie complottiste e presunte presenze al potere che si rifanno alla narrativa fantascientifica. Secondo un saggio di due studiosi, la fantascienza più avanzata non si limita a descrivere tecnologie futuristiche, ma si occupa anche di temi come il potere e le dinamiche sociali. Questi aspetti spesso vengono analizzati attraverso opere letterarie e visive che riflettono le paure e le ipotesi della società contemporanea.

Come testimoniato dal saggio di Robert Scholes ed Eric S. Rabkin, Fantascienza. Storia-Scienza-Visione, nelle sue espressioni più mature questa forma letteraria non si è limitata a immaginare strabilianti tecnologie future. Essa ha agito, piuttosto, come una forma estrema di filosofia sociale e di indagine antropologica, capace di dar voce alle nostre inquietudini più profonde, traducendo in archetipi visibili quelle zone d’ombra della natura umana destinate altrimenti a rimanere inespresse. Tra le intuizioni più interessanti della fantascienza, possiamo ragionevolmente annoverare la figura del “ rettiliano “: un essere che, sotto parvenza umana, nasconde una natura predatrice, sostanzialmente priva di empatia e, in definitiva, aliena rispetto alla nostra specie. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Rettiliani tra noi: quando la fantascienza svela i ‘sociopatici’ al potere Articoli correlati Putin sullo schermo: “Il mago del Cremlino” svela l’ascesa al potere tra spin doctor, Kgb e Russia post-sovietica.Il film “Il mago del Cremlino”, diretto da Olivier Assayas e interpretato da Jude Law nel ruolo di Vladimir Putin, arriva nelle sale italiane il 12... Bernini e Barberini: a Roma la mostra che svela il dialogo tra arte, potere e mecenatismo del Seicento.Roma ospita una straordinaria mostra dedicata alla collaborazione artistica tra Gian Lorenzo Bernini e la famiglia Barberini, aperta al pubblico fino...