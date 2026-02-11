Putin sullo schermo | Il mago del Cremlino svela l’ascesa al potere tra spin doctor Kgb e Russia post-sovietica

Vladimir Putin diventa protagonista di un nuovo film che arriverà nelle sale italiane il 12 febbraio. La pellicola, diretta da Olivier Assayas e interpretata da Jude Law, mostra il cammino del presidente russo tra incontri con lo spin doctor, il Kgb e la Russia post-sovietica. La storia si concentra sul modo in cui Putin ha costruito il suo potere, raccontato dall’interno di un mondo fatto di manipolazioni e alleanze segrete.

Il film "Il mago del Cremlino", diretto da Olivier Assayas e interpretato da Jude Law nel ruolo di Vladimir Putin, arriva nelle sale italiane il 12 febbraio, offrendo uno sguardo inedito sull'ascesa al potere del presidente russo attraverso gli occhi del suo spin doctor, personaggio ispirato a Vladislav Surkov. La pellicola, tratta dall'omonimo romanzo di Giuliano da Empoli, si propone di svelare le dinamiche oscure e complesse che hanno portato Putin alla ribalta politica, in un contesto storico cruciale per la Russia post-sovietica. L'opera di Assayas si immerge nella Russia degli anni '90, un periodo di profonda trasformazione e instabilità politica dopo il crollo dell'Unione Sovietica.

