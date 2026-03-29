Il progetto di restyling dell’asilo, promosso dalla società Falck, si è concluso con la trasformazione dell’edificio. L’antico asilo montessoriano, uno dei primi in Italia, è stato riconvertito in un centro polifunzionale dedicato alle famiglie. Il nuovo spazio è ora pronto per essere utilizzato, segnando un cambiamento rispetto alla funzione originaria dell’edificio.

Da asilo montessoriano, uno dei primi in Italia, fortemente voluto dai Falck, a centro polifunzionale per le famiglie. In mezzo, una dismissione di quasi quarant’anni e un finanziamento di 3,3 milioni di euro del Pnrr. Oggi il cantiere è praticamente concluso e l’edificio storico, tutelato dal ministero per i Beni culturali, è pronto a iniziare la sua nuova vita. I lavori hanno riguardato la statica e la sismica dell’intero fabbricato, nuovi serramenti e finestre ad alta efficienza energetica, cappotto interno per migliorare l’isolamento termico e acustico, copertura, pavimento, rimozione delle barriere architettoniche, nuovi impianti. La... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Restyling dell’asilo voluto da Falck. Il centro polifuzionale è pronto

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