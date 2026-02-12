Torre dell’Acqua un futuro da centro culturale Neo-architetti in visita pensando al restyling
La Torre dell’Acqua di Milano, ormai da tempo in disuso, si prepara a cambiare volto. Questa mattina, un gruppo di neo-architetti e studenti ha visitato il sito, pronti a pensare a un progetto di restyling. L’obiettivo è trasformarla da struttura abbandonata a centro culturale e sociale, con l’idea di ridare vita a un simbolo del quartiere. Nei prossimi mesi, si metteranno al lavoro per definire le prime idee e capire come valorizzare questa storica torre.
Da luogo abbandonato e dismesso in centro culturale, ricreativo e sociale. L’iconica Torre dell’Acqua, simbolo del Milanino datato 1913, ha radunato professionisti e studenti per un primo sopralluogo che dovrà portare al tanto atteso restyling. "Tanti giovani hanno visitato con occhi attenti il nostro storico edificio pronti a fare domande per capire come poter far rivivere questo luogo", spiega l’assessora ai Lavori pubblici Lidia Arduino, architetto di professione. Per trasformare l’acquedotto liberty è stato lanciato un concorso internazionale, che ha raccolto più di 200 iscrizioni da tutto il mondo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Il neo-presidente dell’ACI nazionale La Russa in visita al neo-presidente lombardo Bettoni
Il neo-presidente dell’ACI nazionale, La Russa, ha incontrato il nuovo presidente lombardo, Bettoni, presso la sede centrale di Bergamo in Via Maj.
Centro socio-culturale. Terminato il restyling
Sabato prossimo alle 11 si terrà l'inaugurazione del nuovo Centro socio-culturale San Francesco di Umbertide, completamente rinnovato dopo un anno e mezzo di lavori.
La torre dell'acquedotto diventerà museo e terrazza: acqua, memoria e futuro. Prende forma il progettoROVIGO - I lavori sono già iniziati e questo, più di ogni annuncio, dà la misura della concretezza del progetto. La ristrutturazione della sede di Acquevenete a Rovigo entra ora nella fase più ... ilgazzettino.it
Rovigo, un museo high-tech nell'ex torre piezometrica del 1935. I progettisti: «Storia e futuro dell'acqua tra visori e verde»Un museo dell’acqua nell’ex torre piezometrica di Rovigo e attorno verde, panchine e spazi di socialità per i residenti del quartiere e per tutta la città. La stima è di circa 1,8 milioni di ... corrieredelveneto.corriere.it
Sulla spiaggia di Torre Squillace, davanti al mare che ispirò Lucio Battisti e Mogol per “Acqua azzurra, acqua chiara”. E forse per qualche altro loro intramontabile successo. Video e altre notizie sul sito e sulla pagina Facebook della Tgr Rai Puglia https:// - facebook.com facebook
