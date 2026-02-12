La Torre dell’Acqua di Milano, ormai da tempo in disuso, si prepara a cambiare volto. Questa mattina, un gruppo di neo-architetti e studenti ha visitato il sito, pronti a pensare a un progetto di restyling. L’obiettivo è trasformarla da struttura abbandonata a centro culturale e sociale, con l’idea di ridare vita a un simbolo del quartiere. Nei prossimi mesi, si metteranno al lavoro per definire le prime idee e capire come valorizzare questa storica torre.

Da luogo abbandonato e dismesso in centro culturale, ricreativo e sociale. L’iconica Torre dell’Acqua, simbolo del Milanino datato 1913, ha radunato professionisti e studenti per un primo sopralluogo che dovrà portare al tanto atteso restyling. "Tanti giovani hanno visitato con occhi attenti il nostro storico edificio pronti a fare domande per capire come poter far rivivere questo luogo", spiega l’assessora ai Lavori pubblici Lidia Arduino, architetto di professione. Per trasformare l’acquedotto liberty è stato lanciato un concorso internazionale, che ha raccolto più di 200 iscrizioni da tutto il mondo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Torre dell’Acqua, un futuro da centro culturale. Neo-architetti in visita pensando al restyling

Approfondimenti su Torre dellAcqua Italia

Il neo-presidente dell’ACI nazionale, La Russa, ha incontrato il nuovo presidente lombardo, Bettoni, presso la sede centrale di Bergamo in Via Maj.

Sabato prossimo alle 11 si terrà l'inaugurazione del nuovo Centro socio-culturale San Francesco di Umbertide, completamente rinnovato dopo un anno e mezzo di lavori.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Torre dellAcqua Italia

Argomenti discussi: Torre dell’Acqua, un futuro da centro culturale. Neo-architetti in visita pensando al restyling; Lavori alla rete idrica: sospesa per una notte l'erogazione dell'acqua a Viareggio. Disagi per 14mila utenze; Acqua – Disagi per la rottura della condotta nei pressi di Silì; Paramount rivede al rialzo l’offerta per Warner Bros Discovery.

La torre dell'acquedotto diventerà museo e terrazza: acqua, memoria e futuro. Prende forma il progettoROVIGO - I lavori sono già iniziati e questo, più di ogni annuncio, dà la misura della concretezza del progetto. La ristrutturazione della sede di Acquevenete a Rovigo entra ora nella fase più ... ilgazzettino.it

Rovigo, un museo high-tech nell'ex torre piezometrica del 1935. I progettisti: «Storia e futuro dell'acqua tra visori e verde»Un museo dell’acqua nell’ex torre piezometrica di Rovigo e attorno verde, panchine e spazi di socialità per i residenti del quartiere e per tutta la città. La stima è di circa 1,8 milioni di ... corrieredelveneto.corriere.it

Sulla spiaggia di Torre Squillace, davanti al mare che ispirò Lucio Battisti e Mogol per “Acqua azzurra, acqua chiara”. E forse per qualche altro loro intramontabile successo. Video e altre notizie sul sito e sulla pagina Facebook della Tgr Rai Puglia https:// - facebook.com facebook